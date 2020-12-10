В «Роскосмосе» заявили об отсутствии у Сафронова доступа к гостайне
Бывший сотрудник «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов устроился на работу в «Роскосмос» в мае 2020 г. и вплоть до ареста работал дистанционно, не имея доступа к государственной тайне, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе госкорпорации.
«Следствие инкриминирует Ивану Сафронову эпизоды до 2017 г. И.И.Сафронов поступил на работу в Госкорпорацию «Роскосмос» только в мае 2020 г., и в течение месяца вплоть до ареста работал дистанционно из-за ограничений по пандемии COVID-19, введенных весной с.г. в штаб-квартире «Роскосмоса». Допуска с гостайне не имел», — говорится в сообщении. В «Роскосмосе» отметили, что не намерены комментировать ход следственных действий.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Сафронов арестован не за свою журналистскую деятельность, а за передачу информации одной из европейских спецслужб в период его работы в «Роскосмосе». На вопрос о том, ошибся президент или изменилась позиция обвинения по сравнению с первоначальной, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что позиция обвинения не менялась.
Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене, он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Срок его содержания под стражей 30 ноября был продлен до 7 марта 2021 г. Следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, а журналист передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идет речь, не сообщается. Сафронов вину не признает.