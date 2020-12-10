В «Роскосмосе» заявили об отсутствии у Сафронова доступа к гостайне

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене, он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Срок его содержания под стражей 30 ноября был продлен до 7 марта 2021 г. Следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, а журналист передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идет речь, не сообщается. Сафронов вину не признает.