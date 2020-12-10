В Госдуме предложили признать Greenpeace нежелательной в России организацией
Депутат Госдума Николай Николаев предложил признать нежелательной в России международную экологическую организацию Greenpeace, потому что она «ведет подрывную деятельность».
По мнению законодателя, Greenpeace вмешивается в законотворческий процесс, оказывает давление на органы власти и организовывает информационные кампании против правительства.
«Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Гринпис, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация», — написал Николаев в своем Telegram.
Согласно принятому в 2015 г. закону, нежелательной может быть признана в России иностранная или международная неправительственная организация, «представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства».
В настоящее время в перечне НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, значатся 29 организаций.