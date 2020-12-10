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В Госдуме предложили признать Greenpeace нежелательной в России организацией

Ведомости

Депутат Госдума Николай Николаев предложил признать нежелательной в России международную экологическую организацию Greenpeace, потому что она «ведет подрывную деятельность». 

По мнению законодателя, Greenpeace вмешивается в законотворческий процесс, оказывает давление на органы власти и организовывает информационные кампании против правительства. 

«Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Гринпис, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация», — написал Николаев в своем Telegram.  

Согласно принятому в 2015 г. закону, нежелательной может быть признана в России иностранная или международная неправительственная организация, «представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства». 

В настоящее время в перечне НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, значатся 29 организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных