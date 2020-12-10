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Гинцбург прокомментировал возможность вакцинации аллергиков от коронавируса

Ведомости

Вакцинация препаратом «Спутник V» допустима для аллергиков, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями, но, единственное, не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено», — сказал Гинцбург.

Перед вакцинацией людям с аллергией желательно исследовать C-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е. «Если эти два показателя находятся в норме, то, безусловно, надо вакцинироваться и можно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями», — отметил он.

В то же время вакцина Pfizer является РНК-содержащим препаратом, который вводится в организм в больших количествах. Интерфероны активно реагируют на любую чужеродную РНК, поэтому не исключено, что такая форма вакцины может быть противопоказана для аллергиков, добавил Гинцбург.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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