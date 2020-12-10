Гинцбург прокомментировал возможность вакцинации аллергиков от коронавируса
Вакцинация препаратом «Спутник V» допустима для аллергиков, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
«Вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями, но, единственное, не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено», — сказал Гинцбург.
Перед вакцинацией людям с аллергией желательно исследовать C-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е. «Если эти два показателя находятся в норме, то, безусловно, надо вакцинироваться и можно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями», — отметил он.
В то же время вакцина Pfizer является РНК-содержащим препаратом, который вводится в организм в больших количествах. Интерфероны активно реагируют на любую чужеродную РНК, поэтому не исключено, что такая форма вакцины может быть противопоказана для аллергиков, добавил Гинцбург.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.