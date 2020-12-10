Гинцбург прокомментировал возможность вакцинации аллергиков от коронавируса

В то же время вакцина Pfizer является РНК-содержащим препаратом, который вводится в организм в больших количествах. Интерфероны активно реагируют на любую чужеродную РНК, поэтому не исключено, что такая форма вакцины может быть противопоказана для аллергиков, добавил Гинцбург.