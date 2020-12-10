В МИД назвали домыслами наличие у России микроволнового оружия
Утверждения о наличии у России микроволнового оружия, которое может быть одной из возможных причин неврологических заболеваний среди сотрудников американской дипмиссии, являются домыслами и фантастическими гипотезами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
«Готова сказать, что не располагаем информацией о наличии в России оружия направленного микроволнового воздействия, тем более о случаях его практического применения», — сказала Захарова.
«Подобные, как мы считаем, провокационные и не подкрепленные фактами домыслы, фантастические гипотезы вряд ли можно рассматривать в качестве повода для комментария в принципе», — добавила она.
Таким образом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала доклад Национальной академии наук США. В нем говорится, что использование оружия направленного микроволнового воздействия может быть одной из возможных причин неоднократных неврологических заболеваний среди сотрудников дипломатических миссий США на территории России, Кубы и Китая.