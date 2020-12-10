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В МИД назвали домыслами наличие у России микроволнового оружия

Ведомости

Утверждения о наличии у России микроволнового оружия, которое может быть одной из возможных причин неврологических заболеваний среди сотрудников американской дипмиссии, являются домыслами и фантастическими гипотезами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Готова сказать, что не располагаем информацией о наличии в России оружия направленного микроволнового воздействия, тем более о случаях его практического применения», — сказала Захарова.

«Подобные, как мы считаем, провокационные и не подкрепленные фактами домыслы, фантастические гипотезы вряд ли можно рассматривать в качестве повода для комментария в принципе», — добавила она.

Таким образом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала доклад Национальной академии наук США. В нем говорится, что использование оружия направленного микроволнового воздействия может быть одной из возможных причин неоднократных неврологических заболеваний среди сотрудников дипломатических миссий США на территории России, Кубы и Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных