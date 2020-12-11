Эпидемиолог назвал наиболее опасную группу распространителей коронавируса
Среди носителей коронавируса наиболее опасны те, кто находится в закрытом помещении, не носит маску и не соблюдает дистанцию, сообщила Lenta.ru со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Александра Горелова.
«Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример — общественный транспорт», — рассказал Горелов. По его словам, зараженный коронавирусной инфекцией человек становится суперраспространителем вируса из-за условий, в которых он находится, а не из-за особенностей организма.
Если человек переносит коронавирус в тяжелой форме, он постоянно кашляет и вероятность заразиться от него повышается. «Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного», — отметил врач. Первым суперраспространителем коронавируса, по словам Горелова, стала женщина в Южной Корее: она пришла в церковь и заразила 1,2 тыс. человек. Отследить это удалось с помощью мобильных телефонов.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщал, что чтобы не заразить близких, находясь с ними в одной квартире, необходимо тщательно соблюдать все рекомендации. Заболевший, который лечится на дому и живет с семьей, должен изолироваться в отдельной комнате, питаться отдельно от остальных, пользоваться отдельной посудой, мыть руки и носить маску.