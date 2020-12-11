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Эпидемиолог назвал наиболее опасную группу распространителей коронавируса

Ведомости

Среди носителей коронавируса наиболее опасны те, кто находится в закрытом помещении, не носит маску и не соблюдает дистанцию, сообщила  Lenta.ru со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Александра Горелова.

«Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример — общественный транспорт», — рассказал Горелов. По его словам, зараженный коронавирусной инфекцией человек становится суперраспространителем вируса из-за условий, в которых он находится, а не из-за особенностей организма.

Если человек переносит коронавирус в тяжелой форме, он постоянно кашляет и вероятность заразиться от него повышается. «Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного», — отметил врач. Первым суперраспространителем коронавируса, по словам Горелова, стала женщина в Южной Корее: она пришла в церковь и заразила 1,2 тыс. человек. Отследить это удалось с помощью мобильных телефонов.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщал, что чтобы не заразить близких, находясь с ними в одной квартире, необходимо тщательно соблюдать все рекомендации. Заболевший, который лечится на дому и живет с семьей, должен изолироваться в отдельной комнате, питаться отдельно от остальных, пользоваться отдельной посудой, мыть руки и носить маску.

Ранее по теме: Иммунолог назвал способы не заразиться коронавирусом от членов семьи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных