Эпидемиолог назвал наиболее опасную группу распространителей коронавируса

Если человек переносит коронавирус в тяжелой форме, он постоянно кашляет и вероятность заразиться от него повышается. «Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного», — отметил врач. Первым суперраспространителем коронавируса, по словам Горелова, стала женщина в Южной Корее: она пришла в церковь и заразила 1,2 тыс. человек. Отследить это удалось с помощью мобильных телефонов.