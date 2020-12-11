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Врачи дали рекомендации по ношению маски на улице в мороз

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Маска на улице зимой необходима только при скоплении людей вокруг, в остальных случаях ее надевать не стоит, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Елену Белову. По ее словам, ношение маски в мороз приводит к образованию на ней влаги, которая при низких температурах замерзает.

«Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо?», — сказала Белова. Маску, по ее словам, следует носить в местах большого скопления людей, например на автобусной остановке. Во время прогулки по безлюдной улице ее надо снимать.

Врач-инфекционист Николай Малышев подчеркнул, что маска при намокании теряет свои защитные свойства, такую маску надо выбросить и заменить на новую.

В начале декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации, согласно которым маски следует носить внутри и вне помещений, если отсутствует возможность соблюдать дистанцию между людьми минимум в один метр.

В октябре Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Ранее решения о введении обязательного масочного режима в местах массового скопления людей вводились на уровне регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных