Врачи дали рекомендации по ношению маски на улице в мороз

«Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо?», — сказала Белова. Маску, по ее словам, следует носить в местах большого скопления людей, например на автобусной остановке. Во время прогулки по безлюдной улице ее надо снимать.