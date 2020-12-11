Врачи дали рекомендации по ношению маски на улице в мороз
Маска на улице зимой необходима только при скоплении людей вокруг, в остальных случаях ее надевать не стоит, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Елену Белову. По ее словам, ношение маски в мороз приводит к образованию на ней влаги, которая при низких температурах замерзает.
«Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо?», — сказала Белова. Маску, по ее словам, следует носить в местах большого скопления людей, например на автобусной остановке. Во время прогулки по безлюдной улице ее надо снимать.
Врач-инфекционист Николай Малышев подчеркнул, что маска при намокании теряет свои защитные свойства, такую маску надо выбросить и заменить на новую.
В начале декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации, согласно которым маски следует носить внутри и вне помещений, если отсутствует возможность соблюдать дистанцию между людьми минимум в один метр.
В октябре Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Ранее решения о введении обязательного масочного режима в местах массового скопления людей вводились на уровне регионов.