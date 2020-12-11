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Умер корейский режиссер Ким Ки Дук

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В Латвии от осложнений после коронавируса в возрасте 59 лет умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на директора фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского.

По словам Манского, Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря он не выходил на связь. В ночь на 11 декабря он умер в больнице от осложнений из-за COVID-19, указано в сообщении.

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 г. Он лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей и обладатель множества других наград в области киноискусства. Режиссер известен по таким фильмам, как «Крокодил» (1996), «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Адрес неизвестен», «Время», «Вздох», «Отель «Птичья клетка». В киноиндустрии дебютировал в 1993 г. как сценарист фильма «Художник и преступник, приговоренный к смерти». Последней его работой стал фильм «Растворяться», снятый в Казахстане и выпущенный на русском языке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных