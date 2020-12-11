Умер корейский режиссер Ким Ки Дук

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 г. Он лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей и обладатель множества других наград в области киноискусства. Режиссер известен по таким фильмам, как «Крокодил» (1996), «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Адрес неизвестен», «Время», «Вздох», «Отель «Птичья клетка». В киноиндустрии дебютировал в 1993 г. как сценарист фильма «Художник и преступник, приговоренный к смерти». Последней его работой стал фильм «Растворяться», снятый в Казахстане и выпущенный на русском языке.