Умер корейский режиссер Ким Ки Дук
В Латвии от осложнений после коронавируса в возрасте 59 лет умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на директора фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского.
По словам Манского, Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря он не выходил на связь. В ночь на 11 декабря он умер в больнице от осложнений из-за COVID-19, указано в сообщении.
Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 г. Он лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей и обладатель множества других наград в области киноискусства. Режиссер известен по таким фильмам, как «Крокодил» (1996), «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Адрес неизвестен», «Время», «Вздох», «Отель «Птичья клетка». В киноиндустрии дебютировал в 1993 г. как сценарист фильма «Художник и преступник, приговоренный к смерти». Последней его работой стал фильм «Растворяться», снятый в Казахстане и выпущенный на русском языке.