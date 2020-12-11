Попова заявила о поступлении вакцины «Вектора» в гражданский оборот

Она также призвала людей, уже сделавших прививки, первое время продолжать соблюдать меры безопасности и минимизировать контакты, объяснив это тем, что иммунитет вырабатывается не сразу. По словам Поповой, тест-система для определения уровня иммунитета к коронавирусу, которая была зарегистрирована вчера, уже начала поступать в регионы страны.