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Попова заявила о поступлении вакцины «Вектора» в гражданский оборот

Ведомости

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в центре «Вектор», поступила в гражданский оборот, ее уже поставили в пять регионов страны, заявила на совещании с производителями вакцин глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Первые серии поставлены в гражданский оборот, поставлены в регионы Российской Федерации. Это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тула, Новосибирск», — сказала Попова. Она добавила, что 3 тыс. добровольцев уже получают прививки.

По словам главы Роспотребнадзора, такой выбор регионов обусловлен значительным уровнем заболеваемости там за пределами города, в небольших населенных пунктах. «ЭпиВакКорону» же можно доставить «даже в самое отдаленное село», потому что она хранится при температуре от +2 до +8 градусов, что делает ее транспортировку несложной, пояснила Попова.

Она также призвала людей, уже сделавших прививки, первое время продолжать соблюдать меры безопасности и минимизировать контакты, объяснив это тем, что иммунитет вырабатывается не сразу. По словам Поповой, тест-система для определения уровня иммунитета к коронавирусу, которая была зарегистрирована вчера, уже начала поступать в регионы страны.

«ЭпиВакКорона» является второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрацию она получила 14 октября. Сейчас препарат находится на стадии пострегистрационных клинических испытаний.

Первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире, стал «Спутник V», разработанный российским центром им. Гамалеи. По словам создателей, препарат доказал свою эффективность на 95%. В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную добровольную вакцинацию населения этой вакциной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных