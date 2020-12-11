Попова заявила о поступлении вакцины «Вектора» в гражданский оборот
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в центре «Вектор», поступила в гражданский оборот, ее уже поставили в пять регионов страны, заявила на совещании с производителями вакцин глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Первые серии поставлены в гражданский оборот, поставлены в регионы Российской Федерации. Это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тула, Новосибирск», — сказала Попова. Она добавила, что 3 тыс. добровольцев уже получают прививки.
По словам главы Роспотребнадзора, такой выбор регионов обусловлен значительным уровнем заболеваемости там за пределами города, в небольших населенных пунктах. «ЭпиВакКорону» же можно доставить «даже в самое отдаленное село», потому что она хранится при температуре от +2 до +8 градусов, что делает ее транспортировку несложной, пояснила Попова.
Она также призвала людей, уже сделавших прививки, первое время продолжать соблюдать меры безопасности и минимизировать контакты, объяснив это тем, что иммунитет вырабатывается не сразу. По словам Поповой, тест-система для определения уровня иммунитета к коронавирусу, которая была зарегистрирована вчера, уже начала поступать в регионы страны.
«ЭпиВакКорона» является второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрацию она получила 14 октября. Сейчас препарат находится на стадии пострегистрационных клинических испытаний.
Первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире, стал «Спутник V», разработанный российским центром им. Гамалеи. По словам создателей, препарат доказал свою эффективность на 95%. В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную добровольную вакцинацию населения этой вакциной.