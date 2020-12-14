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Эксперт оценил распространенность коронавируса в регионах России

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Ни в одном регионе России не зарегистрирован высокий показатель распространенности коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

По его словам, заболеваемость коронавирусом в большей части регионов находится на плато. «Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато. К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года», — сказал Тавадян.

Любая эпидемия имеет долгое затухание. После массовой вакцинации, по словам Тавдяна, не следует сразу ожидать спада заболеваемости и смертности: после пика пандемии заболеваемость будет долго снижаться.

Аналитик строит свои прогнозы, исходя из официальной статистики по коронавирусу. Он разделил регионы на четыре группы в зависимости от динамики распространения вируса. При показателе меньше единицы распространение затухает, при показателе больше единицы — увеличивается. «Зеленые» — показатель распространения меньше 0,9 — позитивный, «светло-желтые» — 0,9-1 — стабильный, «оранжевые» — 1-1,1 - «удовлетворительный», «светло-красные» — 1,1-1,2 — отрицательный — неудовлетворительный, «темно-красный» — больше 1,2 — тяжелый.

Выраженный спад заболеваемости показывают четыре регина: Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. В стабильную светло-зеленую группу вошли 23 региона, 55 — в удовлетворительную. В светло-красной зоне находятся Дагестан, Крым и Брянская область. Тяжелой ситуации уже нет ни в одном регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных