Эксперт оценил распространенность коронавируса в регионах России

По его словам, заболеваемость коронавирусом в большей части регионов находится на плато. «Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато. К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года», — сказал Тавадян.