В России вступили в силу новые правила оформления больничных
Новые правила оформления листка нетрудоспособности вступили в силу 14 декабря. Такой приказ Минздрава был опубликован еще в сентябре. Изменения вводятся, чтобы облегчить работу медучреждений и упростить процесс выдачи больничных в период пандемии COVID-19.
Для оформления больничного в бумажном виде нужен документ, удостоверяющий личность, для электронного больничного понадобится СНИЛС. Больничный смогут оформить руководители, которые являются единственными учредителями, а также лица, приговоренные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.
Больничный по уходу за больным ребенком не будет ограничен по срокам, однако оплачиваться будет не более 15 дней. Также можно будет оформить один электронный листок нетрудоспособности при болезни трех детей. Бумажный больничный можно будет оформить в одном экземпляре при болезни двух детей, на третьего ребенка понадобится оформить второй. Если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять больничный при болезни второго ребенка.
При угрозе распространения заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, можно будет оформить листок нетрудоспособности дистанционно. Выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если они исполняют функции лечащего врача, и зубные врачи. Врачи скорой помощи не смогут оформить листок нетрудоспособности.
Оформить больничный лист в электронном виде стало возможно с 1 июля 2017 г. при условии, что медицинская организация и организация-работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями, однако такая услуга не была доступна на сайте Госуслуг.