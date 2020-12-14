В России вступили в силу новые правила оформления больничных

Больничный по уходу за больным ребенком не будет ограничен по срокам, однако оплачиваться будет не более 15 дней. Также можно будет оформить один электронный листок нетрудоспособности при болезни трех детей. Бумажный больничный можно будет оформить в одном экземпляре при болезни двух детей, на третьего ребенка понадобится оформить второй. Если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять больничный при болезни второго ребенка.