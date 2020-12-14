Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России вступили в силу новые правила оформления больничных

Ведомости

Новые правила оформления листка нетрудоспособности вступили в силу 14 декабря. Такой приказ Минздрава был опубликован еще в сентябре. Изменения вводятся, чтобы облегчить работу медучреждений и упростить процесс выдачи больничных в период пандемии COVID-19.

Для оформления больничного в бумажном виде нужен документ, удостоверяющий личность, для электронного больничного понадобится СНИЛС. Больничный смогут оформить руководители, которые являются единственными учредителями, а также лица, приговоренные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.

Больничный по уходу за больным ребенком не будет ограничен по срокам, однако оплачиваться будет не более 15 дней. Также можно будет оформить один электронный листок нетрудоспособности при болезни трех детей. Бумажный больничный можно будет оформить в одном экземпляре при болезни двух детей, на третьего ребенка понадобится оформить второй. Если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять больничный при болезни второго ребенка.  

При угрозе распространения заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, можно будет оформить листок нетрудоспособности дистанционно. Выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если они исполняют функции лечащего врача, и зубные врачи. Врачи скорой помощи не смогут оформить листок нетрудоспособности. 

Оформить больничный лист в электронном виде стало возможно с 1 июля 2017 г. при условии, что медицинская организация и организация-работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями, однако такая услуга не была доступна на сайте Госуслуг.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных