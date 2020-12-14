Умер писатель Джон ле Карре

В 1950-е годы ле Карре сотрудничал с британской контрразведкой MI-5, а затем перешел на работу в службу внешнеполитической разведки MI-6. Ле Карре написал более 25 шпионских романов, продал более 60 млн копий своих книг по всему миру. Известность писателю принес детективный роман «Шпион, пришедший с холода» 1963 г. Среди самых известных его произведений — «Шпион, выйди вон» 1974 г., «Такой же предатель, как мы» 2010 г. Его последний роман «Полевой агент» вышел в 2019 г.