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Умер писатель Джон ле Карре

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Британский писатель Дэвид Корнуэлл, более известный как Джон ле Карре, умер в возрасте 89 лет, говорится в сообщении литературного агентства The Curtis Brown Group. Причиной смерти называется непродолжительная болезнь, не связанная с коронавирусом. Семья писателя уточнила, что он болел пневмонией.

«С глубокой скорбью я вынужден сообщить о том, что Дэвид Корнуэлл, известный всему миру как Джон Ле Карре, умер после непродолжительной (не связанной с COVID-19) болезни вечером в субботу 12 декабря», — говорится в сообщении.

В 1950-е годы ле Карре сотрудничал с британской контрразведкой MI-5, а затем перешел на работу в службу внешнеполитической разведки MI-6. Ле Карре написал более 25 шпионских романов, продал более 60 млн копий своих книг по всему миру. Известность писателю принес детективный роман «Шпион, пришедший с холода» 1963 г. Среди самых известных его произведений — «Шпион, выйди вон» 1974 г., «Такой же предатель, как мы» 2010 г. Его последний роман «Полевой агент» вышел в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных