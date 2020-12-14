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Губернатор Новосибирской области пригрозил увольнять чиновников из-за вечеринок

Ведомости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил увольнением представителям органам власти за участие в вечеринках. отмененных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 

На совещании 14 декабря руководство области обсуждало потенциальные нарушения ограничительных мер со стороны заведений общепита и развлекательных организаций. Травников заявил, что некоторые из них планируют проводить подпольные корпоративы и новогодние вечеринки.

«Мы уже обсуждали, что в первую очередь представители органов власти должны демонстрировать дисциплинированность при соблюдении всех необходимых вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю: если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения», — приводит пресс-служба слова Травникова. 

С конца октября в Новосибирской области заведения общепита не работают по ночам (с 00:00 до 08:00) в рамках коронавирусных ограничений. Запрет не касается кафе и ресторанов в гостиницах, аэропортах и на вокзалах.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, к 14 декабря в Новосибирской области было выявлено более 25 тыс. заболевших COVID-19. За последние сутки в регионе зарегистрировали 170 новых случаев болезни. За все время пандемии умерли 839 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных