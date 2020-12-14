Губернатор Новосибирской области пригрозил увольнять чиновников из-за вечеринок
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил увольнением представителям органам власти за участие в вечеринках. отмененных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На совещании 14 декабря руководство области обсуждало потенциальные нарушения ограничительных мер со стороны заведений общепита и развлекательных организаций. Травников заявил, что некоторые из них планируют проводить подпольные корпоративы и новогодние вечеринки.
«Мы уже обсуждали, что в первую очередь представители органов власти должны демонстрировать дисциплинированность при соблюдении всех необходимых вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю: если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения», — приводит пресс-служба слова Травникова.
С конца октября в Новосибирской области заведения общепита не работают по ночам (с 00:00 до 08:00) в рамках коронавирусных ограничений. Запрет не касается кафе и ресторанов в гостиницах, аэропортах и на вокзалах.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, к 14 декабря в Новосибирской области было выявлено более 25 тыс. заболевших COVID-19. За последние сутки в регионе зарегистрировали 170 новых случаев болезни. За все время пандемии умерли 839 человек.