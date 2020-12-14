Иммунолог заявил о выходе России на плато по коронавирусу
Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.
«Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать», — сказал Жемчугов. Более того, если на протяжении нескольких дней показатели числа летальных случаев, проведённых тестов и свободных коек для больных коронавирусом, находятся примерно на одном уровне, то можно говорить о положительной динамике эпидемиологического процесса, отметил он.
Распространение вируса остановится, когда около 70% населения страны столкнутся с ним естественным путём или посредством вакцинации, добавил иммунолог.
По данным оперативного штаба на 14 декабря, за последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 27 328 человек, скончались 450 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 2,7 млн случаев заражения. Более 2,1 млн пациентов выздоровели, более 47 тыс. — скончались.