Иммунолог заявил о выходе России на плато по коронавирусу

«Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать», — сказал Жемчугов. Более того, если на протяжении нескольких дней показатели числа летальных случаев, проведённых тестов и свободных коек для больных коронавирусом, находятся примерно на одном уровне, то можно говорить о положительной динамике эпидемиологического процесса, отметил он.