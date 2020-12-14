В Армении объявят трехдневный траур по погибшим в Карабахе
В Армении 19 декабря объявят трехдневный траур по погибшим в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Никола Пашиняна.
«Девятнадцатого декабря исполняется 40 дней со дня завершения военных действий. В связи с этим 19 декабря будет объявлен трехдневный траур по погибшим. Планируется шествие от площади Республики к "Ераблуру" (военному кладбищу – прим. Ред.). Пройдут другие траурные мероприятия», — сказал Пашинян в ходе телеобращения к соотечественникам.
Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами.
10 ноября 2020 г. боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратились. Это произошло в соответствии с соглашением между Арменией и Азербайджаном, заключенным при посредничестве России 9 ноября. Кроме прекращения огня договоренности подразумевали обмен пленными и телами погибших.
Армения обязалась вывести свои войска из региона, а поддерживаемая ею Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть занятые ею в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. К 1 декабря эти территории вернулись под контроль Баку. Кроме того, за Азербайджаном остались районы на юге Карабаха и город Шуша в непосредственной близости от столицы НКР — Степанакерта.
Число жертв в конфликте в Нагорном Карабахе превысило 4 тыс. человек, заявлял президент России Владимир Путин.