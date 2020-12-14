СК предъявил обвинения литовским судьям за приговор россиянам по делу 1991 года

В СК напомнили, что судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы 27 марта 2019 г. вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 россиян, признав их виновными якобы в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 г., когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали.