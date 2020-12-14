СК предъявил обвинения литовским судьям за приговор россиянам по делу 1991 года
Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор гражданам России, участвовавших в событиях 1991 г. в Вильнюсе, сообщила пресс-служба СК со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
«Судьям Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении. Следствие приняло необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых, расследование уголовного дела продолжается.
В СК напомнили, что судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы 27 марта 2019 г. вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 россиян, признав их виновными якобы в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 г., когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали.
Январские события 1991 г. в Литве происходили на фоне распада Советского Союза и провозглашения независимости бывшей советской республики.
В момент вынесения решения литовские судьи знали, что эти события произошли, когда Литва еще не была независимым государством и входила в состав СССР. Военнослужащие Советского Союза выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка, подчеркнули в ведомстве.