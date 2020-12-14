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СК предъявил обвинения литовским судьям за приговор россиянам по делу 1991 года

Ведомости

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор гражданам России, участвовавших в событиях 1991 г. в Вильнюсе, сообщила пресс-служба СК со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Судьям Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении. Следствие приняло необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых, расследование уголовного дела продолжается.

В СК напомнили, что судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы 27 марта 2019 г. вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 россиян, признав их виновными якобы в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 г., когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали.

Январские события 1991 г. в Литве происходили на фоне распада Советского Союза и провозглашения независимости бывшей советской республики.

В момент вынесения решения литовские судьи знали, что эти события произошли, когда Литва еще не была независимым государством и входила в состав СССР. Военнослужащие Советского Союза выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка, подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных