Директор Политехнического музея Шахновская покинула свой пост
Директор Политехнического музея в Москве Юлия Шахновская сообщила через пресс-службу, что покидает свой пост, передает ТАСС.
«Сегодня мой последний день в роли лидера Политеха. К сожалению, мне приходится уходить из музея», — заявила Шахновская, отметив, что Политехнический музей стал делом ее жизни.
С 2009 г. Шахновская занимала пост гендиректора Фонда развития Политехнического музея, в 2012-2013 гг. — заместителя гендиректора Политеха по развитию. С июля 2013 г. Шахновская стала директором музея.
Политехнический музей в Москве — один из крупнейших научно-технических музеев мира. Музей был создан в 1872 г. по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. С 2013 г. главное здание музея закрыто на реконструкцию, выставка экспонатов ведется на дополнительных площадках на ВДНХ и в «Технополис «Москва»». Открытие комплекса запланировано на 2021 г.