Директор Политехнического музея Шахновская покинула свой пост

Политехнический музей в Москве — один из крупнейших научно-технических музеев мира. Музей был создан в 1872 г. по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. С 2013 г. главное здание музея закрыто на реконструкцию, выставка экспонатов ведется на дополнительных площадках на ВДНХ и в «Технополис «Москва»». Открытие комплекса запланировано на 2021 г.