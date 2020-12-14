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Директор Политехнического музея Шахновская покинула свой пост

Ведомости

Директор Политехнического музея в Москве Юлия Шахновская сообщила через пресс-службу, что покидает свой пост, передает ТАСС. 

«Сегодня мой последний день в роли лидера Политеха. К сожалению, мне приходится уходить из музея», — заявила Шахновская, отметив, что Политехнический музей стал делом ее жизни.

С 2009 г. Шахновская занимала пост гендиректора Фонда развития Политехнического музея, в 2012-2013 гг. — заместителя гендиректора Политеха по развитию. С июля 2013 г. Шахновская стала директором музея. 

Политехнический музей в Москве — один из крупнейших научно-технических музеев мира. Музей был создан в 1872 г. по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. С 2013 г. главное здание музея закрыто на реконструкцию, выставка экспонатов ведется на дополнительных площадках на ВДНХ и в «Технополис «Москва»». Открытие комплекса запланировано на 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных