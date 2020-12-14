ДНР обсуждает с Россией возможность поставок вакцины «Спутник V»

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр им. Гамалеи, который производит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», и обсудил с руководством возможность ее применения на Украине. Российский фонд прямых инвестиций и Центр им. Гамалеи выразили готовность производить «Спутник V» на Украине и подать документы для ее регистрации.