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ДНР обсуждает с Россией возможность поставок вакцины «Спутник V»

Ведомости

Непризнанная Донецкая народная республика (ДНР) ведет переговоры с Россией по поставкам в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы на «Спутник V» рассчитываем, Минздрав наш прорабатывает эти вопросы с Минздравом Российской Федерации, то есть, в принципе, ждем», – сказал Пушилин, выразив надежду, что поставки вакцины в республику начнутся до конца 2020 г.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр им. Гамалеи, который производит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», и обсудил с руководством возможность ее применения на Украине. Российский фонд прямых инвестиций и Центр им. Гамалеи выразили готовность производить «Спутник V» на Украине и подать документы для ее регистрации.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Ее эффективность создатели оценили в более чем 95%. Производство препарата началось 15 августа. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных