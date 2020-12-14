ДНР обсуждает с Россией возможность поставок вакцины «Спутник V»
Непризнанная Донецкая народная республика (ДНР) ведет переговоры с Россией по поставкам в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы на «Спутник V» рассчитываем, Минздрав наш прорабатывает эти вопросы с Минздравом Российской Федерации, то есть, в принципе, ждем», – сказал Пушилин, выразив надежду, что поставки вакцины в республику начнутся до конца 2020 г.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр им. Гамалеи, который производит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», и обсудил с руководством возможность ее применения на Украине. Российский фонд прямых инвестиций и Центр им. Гамалеи выразили готовность производить «Спутник V» на Украине и подать документы для ее регистрации.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Ее эффективность создатели оценили в более чем 95%. Производство препарата началось 15 августа. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.