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Песков по-английски ответил на публикацию о второй попытке отравить Навального

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал публикацию газеты The Sunday Times о якобы второй попытке отравить основателя ФБК Алексея Навального английским словом «bullshit» (ерунда), передает «РИА Новости».

«Все-таки Sunday Times — воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... есть такое английское слово bullshit (ерунда). Вот это bullshit. Большего не буду говорить», — сказал Песков журналистам

13 декабря британская газета The Sunday Times, ссылаясь на анонимные источники в спецслужбах, сообщила, что Алексея Навального пытались отравить во второй раз перед транспортировкой в Берлинскую клинику. Газета уточнила, что отравить основателя ФБК пытались в больнице в Омске, где он находился в коме. Злоумышленники рассчитывали, что он скончается во время перелета до Берлина, однако его спас введенный медиками атропин, добавило издание.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основателя ФБК доставили в местную больницу. Там он пробыл до 22 августа. Медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», однако не предоставил России доказательства и результаты анализов.

Ранее по теме: СМИ сообщили о второй попытке отравления Навального перед отправкой в Берлин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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