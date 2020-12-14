Песков по-английски ответил на публикацию о второй попытке отравить Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал публикацию газеты The Sunday Times о якобы второй попытке отравить основателя ФБК Алексея Навального английским словом «bullshit» (ерунда), передает «РИА Новости».
«Все-таки Sunday Times — воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... есть такое английское слово bullshit (ерунда). Вот это bullshit. Большего не буду говорить», — сказал Песков журналистам
13 декабря британская газета The Sunday Times, ссылаясь на анонимные источники в спецслужбах, сообщила, что Алексея Навального пытались отравить во второй раз перед транспортировкой в Берлинскую клинику. Газета уточнила, что отравить основателя ФБК пытались в больнице в Омске, где он находился в коме. Злоумышленники рассчитывали, что он скончается во время перелета до Берлина, однако его спас введенный медиками атропин, добавило издание.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основателя ФБК доставили в местную больницу. Там он пробыл до 22 августа. Медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», однако не предоставил России доказательства и результаты анализов.