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В России создадут единую классификацию опасных отходов

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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Росприроднадзору и Роспотребнадзору создать единую классификацию опасных отходов, сообщил РБК со ссылкой на копию поручения, подлинность которого подтвердил представитель Абрамченко. Поручение должно быть выполнено до 10 февраля 2021 г.

Cейчас Росприроднадзор классифицирует отходы с точки зрения опасности для окружающей среды, Роспотребнадзор — с точки зрения опасности для здоровья человека и среды его обитания, пишет РБК.

Представитель Минприроды, которое курирует Росприроднадзор, пояснил РБК, что будет создана единая классификация отходов по уровню их опасности. В классификации будет предусмотрено пять классов отходов. Минприроды планирует добавить в действующий федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) еще 70 кодов химических веществ и групп веществ, которые признаны токсичными и вредными для здоровья человека. По данным министерства, Роспотребнадзор подготовил проект методики установления таких веществ в отходах. 

Планируется, что Роспотребнадзор получит право вносить изменения в ФККО, который сейчас ведет Росприроднадзор. В министерстве отметили, что дополнения в каталог не приведут к внесению изменений в действующие паспорта отходов, то есть компаниям не придется получать новые разрешения. 

«При этом будут устранены излишние административные барьеры, связанные с несением затрат юридических лиц на процедуру отнесения отходов к определенному классу опасности по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека», — говорится в справке министерства. В Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре на запросы издания не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных