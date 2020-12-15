В России создадут единую классификацию опасных отходов

Представитель Минприроды, которое курирует Росприроднадзор, пояснил РБК, что будет создана единая классификация отходов по уровню их опасности. В классификации будет предусмотрено пять классов отходов. Минприроды планирует добавить в действующий федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) еще 70 кодов химических веществ и групп веществ, которые признаны токсичными и вредными для здоровья человека. По данным министерства, Роспотребнадзор подготовил проект методики установления таких веществ в отходах.