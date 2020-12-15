В России создадут единую классификацию опасных отходов
Cейчас Росприроднадзор классифицирует отходы с точки зрения опасности для окружающей среды, Роспотребнадзор — с точки зрения опасности для здоровья человека и среды его обитания, пишет РБК.
Представитель Минприроды, которое курирует Росприроднадзор, пояснил РБК, что будет создана единая классификация отходов по уровню их опасности. В классификации будет предусмотрено пять классов отходов. Минприроды планирует добавить в действующий федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) еще 70 кодов химических веществ и групп веществ, которые признаны токсичными и вредными для здоровья человека. По данным министерства, Роспотребнадзор подготовил проект методики установления таких веществ в отходах.
Планируется, что Роспотребнадзор получит право вносить изменения в ФККО, который сейчас ведет Росприроднадзор. В министерстве отметили, что дополнения в каталог не приведут к внесению изменений в действующие паспорта отходов, то есть компаниям не придется получать новые разрешения.
«При этом будут устранены излишние административные барьеры, связанные с несением затрат юридических лиц на процедуру отнесения отходов к определенному классу опасности по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека», — говорится в справке министерства. В Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре на запросы издания не ответили.