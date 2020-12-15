Эксперт назвал протесты в Белоруссии попыткой гибридного госпереворота

«События в Белоруссии – это попытка госпереворота гибридного типа. Республика в данном случае является местом сборки для лучших практик и технологий «цветных» революций, которые были отработаны американцами в последние несколько лет в других странах. Общая схема организации этого процесса в Белоруссии напоминает киевский Майдан, но без самого Майдана», — сказал Манойло.