Эксперт назвал протесты в Белоруссии попыткой гибридного госпереворота
События в Белоруссии являются попыткой осуществления государственного переворота гибридного типа, заявил «Известиям» член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрей Манойло, комментируя доклад группы российских экспертов о делегитимизации выборов и новых технологиях организации госпереворотов.
«События в Белоруссии – это попытка госпереворота гибридного типа. Республика в данном случае является местом сборки для лучших практик и технологий «цветных» революций, которые были отработаны американцами в последние несколько лет в других странах. Общая схема организации этого процесса в Белоруссии напоминает киевский Майдан, но без самого Майдана», — сказал Манойло.
По его словам, «схема госпереворота» в Белоруссии «один в один повторяет венесуэльский прецедент», а технологии координации протестных групп «полностью взяты по образцу Гонконга», где в 2019 и 2020 гг. проводились массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую.
Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.