«Трезвая Россия» допустила сокращение населения России на 21 млн
Население России может сократиться до 125 млн человек к 2050 г. в случае непринятия государством мер защиты граждан от алкоголя, наркотиков и табака, следует из доклада «Трезвой России» «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2020».
«По оценкам экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 млн человек», — говорится в докладе. Если меры будут приняты, население страны к 2050 г. увеличится до 155 млн человек, отметили авторы.
Население России составляет более 146,7 млн человек по данным на 1 января 2020 г., страна занимает по этому показателю девятое место в мире. Основными причинами убыли населения остаются сокращение рождаемости и смертность, а потребление алкоголя, наркотиков и табака – это 75% в общей статистике смертности, говорится в докладе.
В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.». Одна из главных целей – обеспечение устойчивого роста численности населения страны, прежде всего, за счет роста рождаемости, а также за счет притока мигрантов.