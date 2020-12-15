«Трезвая Россия» допустила сокращение населения России на 21 млн

«По оценкам экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 млн человек», — говорится в докладе. Если меры будут приняты, население страны к 2050 г. увеличится до 155 млн человек, отметили авторы.