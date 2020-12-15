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«Трезвая Россия» допустила сокращение населения России на 21 млн

Ведомости

Население России может сократиться до 125 млн человек к 2050 г. в случае непринятия государством мер защиты граждан от алкоголя, наркотиков и табака, следует из доклада «Трезвой России» «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2020».

«По оценкам экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 млн человек», — говорится в докладе. Если меры будут приняты, население страны к 2050 г. увеличится до 155 млн человек, отметили авторы.

Население России составляет более 146,7 млн человек по данным на 1 января 2020 г., страна занимает по этому показателю девятое место в мире. Основными причинами убыли населения остаются сокращение рождаемости и смертность, а потребление алкоголя, наркотиков и табака – это 75% в общей статистике смертности, говорится в докладе.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.». Одна из главных целей – обеспечение устойчивого роста численности населения страны, прежде всего, за счет роста рождаемости, а также за счет притока мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных