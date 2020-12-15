Директора пансионата в Башкирии задержали после гибели 11 человек при пожаре
Директора пансионата для престарелых в Башкирии, где в результате пожара погибли 11 постояльцев, задержали, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.
Дома у директора пансионата проводят обыски. В ведомстве также сообщили, что по факту случившегося было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Известно также о возбуждении еще одного уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел пожар в частном одноэтажном доме престарелых — в здании Центра социального обслуживания населения «Дом престарелых». На месте пожара экстренные службы обнаружили тела 11 человек. По последним данным СК, это 4 женщины и 7 мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. В момент инцидента в здании находились 15 человек.
По данным администрации Абзелиловского района, пансионат работал легально, но не имел права на круглосуточное размещение. В администрации полагают, что дом мог быть перегружен, так как здание было рассчитано на не более чем 10 клиентов.