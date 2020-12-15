Директора пансионата в Башкирии задержали после гибели 11 человек при пожаре

Дома у директора пансионата проводят обыски. В ведомстве также сообщили, что по факту случившегося было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Известно также о возбуждении еще одного уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).