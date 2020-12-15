В Москве простились с Валентином Гафтом
В московском театре «Современник» завершилось прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, передает «РИА Новости».
Попрощаться с артистом пришли друзья и коллеги, в частности Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Лия Ахеджакова, Елена Яковлева, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум и другие.
Как отмечает ТАСС, панихида проходила в открытом для поклонников формате и продлилась 2,5 часа.
Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Гафт родился 2 сентября 1935 г. в Москве. В 1957 г. он окончил Школу-студию МХАТ, выступал в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре и «Современнике». На творческом пути Гафта было множество ролей и в кино, в том числе в картинах «Чародеи», «Семнадцать мгновений весны», «О бедном гусаре замолвите слово» и др. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Дружбы и удостоен звания народного артиста РСФСР.