В Москве простились с Валентином Гафтом

Гафт родился 2 сентября 1935 г. в Москве. В 1957 г. он окончил Школу-студию МХАТ, выступал в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре и «Современнике». На творческом пути Гафта было множество ролей и в кино, в том числе в картинах «Чародеи», «Семнадцать мгновений весны», «О бедном гусаре замолвите слово» и др. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Дружбы и удостоен звания народного артиста РСФСР.