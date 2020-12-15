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Около 10% предприятий Москвы нарушают меры против коронавируса

Ведомости

Десятая часть московских предприятий нарушают ограничительные меры из-за коронавируса, сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«К счастью, большинство заведений, большинство предпринимателей ведут себя добросовестно. У нас примерно по статистике около 10% выявляются различные нарушения, а злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы», — сказал он в эфире «Первого канала».

В ноябре мэр столицы Сергей Собянин заявил об отмене массовых гуляний в Москве на Новый год и Рождество в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. При этом согласно сообщению оперштаба Москвы, в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зарегистрировано 5418 новых заболевших. За все время пандемии в городе выявлено более 703 тыс. случаев заражения, из них около 154 тыс. остаются активными. Почти 540 тыс. пациентов выздоровели от вируса, более 10 тыс умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных