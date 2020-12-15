Около 10% предприятий Москвы нарушают меры против коронавируса

В ноябре мэр столицы Сергей Собянин заявил об отмене массовых гуляний в Москве на Новый год и Рождество в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. При этом согласно сообщению оперштаба Москвы, в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи.