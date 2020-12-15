Около 10% предприятий Москвы нарушают меры против коронавируса
Десятая часть московских предприятий нарушают ограничительные меры из-за коронавируса, сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
«К счастью, большинство заведений, большинство предпринимателей ведут себя добросовестно. У нас примерно по статистике около 10% выявляются различные нарушения, а злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы», — сказал он в эфире «Первого канала».
В ноябре мэр столицы Сергей Собянин заявил об отмене массовых гуляний в Москве на Новый год и Рождество в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. При этом согласно сообщению оперштаба Москвы, в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зарегистрировано 5418 новых заболевших. За все время пандемии в городе выявлено более 703 тыс. случаев заражения, из них около 154 тыс. остаются активными. Почти 540 тыс. пациентов выздоровели от вируса, более 10 тыс умерли.