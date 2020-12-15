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Шемякин покинет пост главы «Росгосцирка»

Ведомости

Владимир Шемякин 15 декабря покидает пост генерального директора «Росгосцирка», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

«Генеральный директор "Росгосцирка" Владимир Шемякин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Последним рабочим днем на руководящей должности станет 15 декабря 2020 г.», — говорится в сообщении.

Конкурс на замещение вакантной должности будет объявлен до конца 2020 г., очный этап состоится в феврале 2021 г. Временно исполняющим обязанности гендиректора будет Сергей Беляков, занимавший должность советника главы «Росгосцирка», рассказали в министерстве.

Шемякин стал генеральным директором «Росгосцирка» в октябре прошлого года. В 2011 г. был избран депутатом Государственной думы, по 2013 г. был заместителем председателя комитета Госдумы по делам национальностей. С 2013 г. занимал пост первого зампреда правления «Газпром-Медиа», а в апреле 2019 г. был назначен и.о. генерального директора «Росгосцирка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных