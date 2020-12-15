Шемякин покинет пост главы «Росгосцирка»
Владимир Шемякин 15 декабря покидает пост генерального директора «Росгосцирка», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.
«Генеральный директор "Росгосцирка" Владимир Шемякин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Последним рабочим днем на руководящей должности станет 15 декабря 2020 г.», — говорится в сообщении.
Конкурс на замещение вакантной должности будет объявлен до конца 2020 г., очный этап состоится в феврале 2021 г. Временно исполняющим обязанности гендиректора будет Сергей Беляков, занимавший должность советника главы «Росгосцирка», рассказали в министерстве.
Шемякин стал генеральным директором «Росгосцирка» в октябре прошлого года. В 2011 г. был избран депутатом Государственной думы, по 2013 г. был заместителем председателя комитета Госдумы по делам национальностей. С 2013 г. занимал пост первого зампреда правления «Газпром-Медиа», а в апреле 2019 г. был назначен и.о. генерального директора «Росгосцирка».