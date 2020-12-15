Шемякин покинет пост главы «Росгосцирка»

Шемякин стал генеральным директором «Росгосцирка» в октябре прошлого года. В 2011 г. был избран депутатом Государственной думы, по 2013 г. был заместителем председателя комитета Госдумы по делам национальностей. С 2013 г. занимал пост первого зампреда правления «Газпром-Медиа», а в апреле 2019 г. был назначен и.о. генерального директора «Росгосцирка».