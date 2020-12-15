В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге
В Санкт-Петербурге отмечается стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирину Катаеву.
«Мы видим, что уже отмечается стабилизация ситуации», — сказала Катаева журналистам. Она отметила, что спад заболеваемости, как и ожидалось, произошел через две недели после введения ограничений, и выразила надежду, что в период новогодних каникул спад продолжится.
Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января для профилактики распространения коронавируса. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил смягчение ограничений в городе в случае улучшения ситуации с COVID-19.
По данным оперативного штаба на 15 декабря, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3765 новых случаев коронавируса, 1886 человек выздоровел, 72 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 182 тыс. случаев COVID-19 и 6460 летальных исходов.