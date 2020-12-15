В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января для профилактики распространения коронавируса. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил смягчение ограничений в городе в случае улучшения ситуации с COVID-19.