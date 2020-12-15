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В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

Ведомости

В Санкт-Петербурге отмечается стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирину Катаеву.

«Мы видим, что уже отмечается стабилизация ситуации», — сказала Катаева журналистам. Она отметила, что спад заболеваемости, как и ожидалось, произошел через две недели после введения ограничений, и выразила надежду, что в период новогодних каникул спад продолжится.

Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января для профилактики распространения коронавируса. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил смягчение ограничений в городе в случае улучшения ситуации с COVID-19.

По данным оперативного штаба на 15 декабря, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3765 новых случаев коронавируса, 1886 человек выздоровел, 72 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 182 тыс. случаев COVID-19 и 6460 летальных исходов.

Ранее по теме: Беглов поручил усилить проверки кафе Петербурга в новогодние праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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