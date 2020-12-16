Журнал в США назвал испытание российских ракет «превью конца цивилизации»

12 декабря атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» впервые произвел пуск четырех баллистических ракет «Булава» в Охотском море. Пуск происходил из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области, все боевые блоки достигли цели. Позже в Минобороны сообщили, что дальность пуска составила более 5,5 тыс. км (это верхняя граница «средней» дальности). По данным Минобороны, это первые учебные стрельбы ракетами «Булава» подводных атомных ракетоносцев проекта 955 Тихоокеанского флота за всю историю их службы в составе ТОФ. Ранее они не производились из-за неготовности полигона в Архангельской области.