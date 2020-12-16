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Журнал в США назвал испытание российских ракет «превью конца цивилизации»

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Американский журнал Popular Mechanics оценил залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах», назвав испытания «превью конца цивилизации». Это следует из публикации, размещенной на сайте издания.

12 декабря атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» впервые произвел пуск четырех баллистических ракет «Булава» в Охотском море. Пуск происходил из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области, все боевые блоки достигли цели. Позже в Минобороны сообщили, что дальность пуска составила более 5,5 тыс. км (это верхняя граница «средней» дальности). По данным Минобороны, это первые учебные стрельбы ракетами «Булава» подводных атомных ракетоносцев проекта 955 Тихоокеанского флота за всю историю их службы в составе ТОФ. Ранее они не производились из-за неготовности полигона в Архангельской области.

«Ракеты пролетели почти над всей территории России, от места к северу от Японии до места возле Финляндии» — говорится в публикации журнала. В статье отмечается, что ракеты «Булава», выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части США к западу от Миссисипи, а ракеты из Белого моря — территории США к востоку от этой реки.

Р-30 «Булава-30» — российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955. Разработка ракеты ведется с 1998 г. московским Институтом теплотехники, разработавшим в 1989-1997 гг. ракету наземного базирования «Тополь-М».

Ранее по теме: Подлодка «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск четырех ракет «Булава»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных