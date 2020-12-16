Журнал в США назвал испытание российских ракет «превью конца цивилизации»
Американский журнал Popular Mechanics оценил залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах», назвав испытания «превью конца цивилизации». Это следует из публикации, размещенной на сайте издания.
12 декабря атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» впервые произвел пуск четырех баллистических ракет «Булава» в Охотском море. Пуск происходил из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области, все боевые блоки достигли цели. Позже в Минобороны сообщили, что дальность пуска составила более 5,5 тыс. км (это верхняя граница «средней» дальности). По данным Минобороны, это первые учебные стрельбы ракетами «Булава» подводных атомных ракетоносцев проекта 955 Тихоокеанского флота за всю историю их службы в составе ТОФ. Ранее они не производились из-за неготовности полигона в Архангельской области.
«Ракеты пролетели почти над всей территории России, от места к северу от Японии до места возле Финляндии» — говорится в публикации журнала. В статье отмечается, что ракеты «Булава», выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части США к западу от Миссисипи, а ракеты из Белого моря — территории США к востоку от этой реки.
Р-30 «Булава-30» — российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955. Разработка ракеты ведется с 1998 г. московским Институтом теплотехники, разработавшим в 1989-1997 гг. ракету наземного базирования «Тополь-М».