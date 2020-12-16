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РБК сообщил о рекордной за десять лет смертности в России в условиях пандемии

Ведомости

Уровень смертности в январе-октябре 2020 г. в условиях пандемии коронавируса стал рекордным за десять лет, сообщил РБК со ссылкой на собственные расчеты на основе данных Росстата.

Уровень смертности в январе-октябре и достиг 113,2 случая смерти на 10 тыс. населения. Это максимум с 2010 г., когда тот же показатель достиг 119,3 умерших на 10 тыс. живущих. Тогда смертность в России выросла из-за аномально жаркого лета.

Согласно расчетам издания, смертность в регионах России за указанный период 2020 г. выросло в 82 из 85 регионов по сравнению с 2019 г. В 33 регионах показатель достиг максимума за 10 лет. 

По данным Росстата, в январе-октябре 2020 г. в России умерли 1,661 млн человек — на 9,7% больше в годовом выражении. До этого абсолютная смертность была выше в 2010 году — показатель составил 1,704 млн человек. На Крым и Севастополь, которые вошли в состав России в 2014 г., в 2020 году приходится 1,7% общей смертности. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте смертности в январе-октябре 2020 г. на 9,7% в годовом выражении. Вице-премьер отметила, что показатель вырос из-за пандемии коронавируса. Без нее как минимум в 19 регионах смертность бы не выросла, добавила Голикова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных