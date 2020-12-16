РБК сообщил о рекордной за десять лет смертности в России в условиях пандемии

По данным Росстата, в январе-октябре 2020 г. в России умерли 1,661 млн человек — на 9,7% больше в годовом выражении. До этого абсолютная смертность была выше в 2010 году — показатель составил 1,704 млн человек. На Крым и Севастополь, которые вошли в состав России в 2014 г., в 2020 году приходится 1,7% общей смертности.