ФМБА разработало алгоритмы для прогноза тяжести течения коронавируса
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали алгоритмы, которые могут с точностью около 90% прогнозировать тяжесть течения коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
«Анализ широкого ряда клинико-диагностических параметров на выборке более чем 6,9 тыс. больных и переболевших COVID-19 различной степени тяжести течения позволил специалистам ФМБА создать математические модели (классификаторы) предсказания тяжести и клинического исхода COVID-19 на основе алгоритмов машинного обучения», — сообщили в ФМБА.
Алгоритм использует для составления прогноза показатели ферритина, С-реактивного белка, СОЭ, нейтрофильно-лимфацитного соотношения, частоты дыхательных движений и др. Ученые выяснили, что вероятность смерти при заражении коронавирусом выше для мужчин, чем для женщин, также риск увеличивается в зависимости от возраста, уровней глюкозы и при индексе массы тела выше 30.
Также ученые обнаружили генетические варианты, ассоциированные с тяжестью течения коронавируса. На основе этих данных была построена единая модель оценки общего вклада фенотипических и генетических факторов, которые определяют течение болезни, пояснили в ФМБА.
В Москве для оценки тяжести COVID-19 без компьютерной томографии (КТ) разработали проект «КТ-калькулятор», сообщил накануне мэр города Сергей Собянин. Нейронная сеть сможет прогнозировать вероятность легкого, среднего и тяжелого течения пневмонии и поможет принять решение о дальнейшей тактике лечения.