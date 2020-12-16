Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

ФМБА разработало алгоритмы для прогноза тяжести течения коронавируса

Ведомости

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали алгоритмы, которые могут с точностью около 90% прогнозировать тяжесть течения коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Анализ широкого ряда клинико-диагностических параметров на выборке более чем 6,9 тыс. больных и переболевших COVID-19 различной степени тяжести течения позволил специалистам ФМБА создать математические модели (классификаторы) предсказания тяжести и клинического исхода COVID-19 на основе алгоритмов машинного обучения», — сообщили в ФМБА.

Алгоритм использует для составления прогноза показатели ферритина, С-реактивного белка, СОЭ, нейтрофильно-лимфацитного соотношения, частоты дыхательных движений и др. Ученые выяснили, что вероятность смерти при заражении коронавирусом выше для мужчин, чем для женщин, также риск увеличивается в зависимости от возраста, уровней глюкозы и при индексе массы тела выше 30.

Также ученые обнаружили генетические варианты, ассоциированные с тяжестью течения коронавируса. На основе этих данных была построена единая модель оценки общего вклада фенотипических и генетических факторов, которые определяют течение болезни, пояснили в ФМБА.

В Москве для оценки тяжести COVID-19 без компьютерной томографии (КТ) разработали проект «КТ-калькулятор», сообщил накануне мэр города Сергей Собянин. Нейронная сеть сможет прогнозировать вероятность легкого, среднего и тяжелого течения пневмонии и поможет принять решение о дальнейшей тактике лечения.

Ранее по теме: В Москве для диагностики пневмонии будут использовать искусственный интеллект

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных