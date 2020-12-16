ФМБА разработало алгоритмы для прогноза тяжести течения коронавируса

Алгоритм использует для составления прогноза показатели ферритина, С-реактивного белка, СОЭ, нейтрофильно-лимфацитного соотношения, частоты дыхательных движений и др. Ученые выяснили, что вероятность смерти при заражении коронавирусом выше для мужчин, чем для женщин, также риск увеличивается в зависимости от возраста, уровней глюкозы и при индексе массы тела выше 30.