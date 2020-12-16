В Кемеровской области разрешили проводить корпоративы в Новый год

«В помещении должно находиться не более 50 человек. При этом также должен соблюдаться норматив — 1 посетитель на 4 кв. м площади ресторана», — говорится в пресс-релизе. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пояснил, что такое решение было принято «с учетом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе». Цивилев подчеркнул, что ограничения смягчаются только при условии, что все требования Роспотребнадзора будут тщательно соблюдаться.