В Кемеровской области разрешили проводить корпоративы в Новый год
Власти Кемеровской области разрешили ресторанам проводить банкеты и корпоративы в новогоднюю ночь, говорится на сайте администрации правительства региона. С 16 декабря по 2 января общепиту разрешили в этот период работать до часу ночи, и в новогоднюю ночь — до трех часов ночи. Ранее кафе и рестораны должны были закрыться в полночь.
«В помещении должно находиться не более 50 человек. При этом также должен соблюдаться норматив — 1 посетитель на 4 кв. м площади ресторана», — говорится в пресс-релизе. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пояснил, что такое решение было принято «с учетом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе». Цивилев подчеркнул, что ограничения смягчаются только при условии, что все требования Роспотребнадзора будут тщательно соблюдаться.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям ограничить работу общепита с 23:00 до 6:00.
По данным оперштаба на 15 декабря, в Кемеровской области выявлено 23 364 случая коронавируса, 20 044 человека выздоровели, 432 умерли. За прошедшие сутки зарегистрировали 164 случая заражения.