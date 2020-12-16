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В Кемеровской области разрешили проводить корпоративы в Новый год

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Власти Кемеровской области разрешили ресторанам проводить банкеты и корпоративы в новогоднюю ночь, говорится на сайте администрации правительства региона. С 16 декабря по 2 января общепиту разрешили в этот период работать до часу ночи, и в новогоднюю ночь — до трех часов ночи. Ранее кафе и рестораны должны были закрыться в полночь.

«В помещении должно находиться не более 50 человек. При этом также должен соблюдаться норматив — 1 посетитель на 4 кв. м площади ресторана», — говорится в пресс-релизе. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пояснил, что такое решение было принято «с учетом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе». Цивилев подчеркнул, что ограничения смягчаются только при условии, что все требования Роспотребнадзора будут тщательно соблюдаться.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям ограничить работу общепита с 23:00 до 6:00. 

По данным оперштаба на 15 декабря, в Кемеровской области выявлено 23 364 случая коронавируса, 20 044 человека выздоровели, 432 умерли. За прошедшие сутки зарегистрировали 164 случая заражения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных