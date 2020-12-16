Суд продлил арест бизнесмена Анатолия Быкова до 24 февраля

Кроме того, 27 октября против Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что в 2017 г. как индивидуальный предприниматель он не уплатил более 12 млн руб., а в период с 2017 по 2019 гг. как физлицо — более 65 млн руб. 29 октября ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, написал, что суд арестовал имущество бизнесмена на 81 млн руб.