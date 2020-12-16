Суд продлил арест бизнесмена Анатолия Быкова до 24 февраля
Железнодорожный районный суд Красноярска продлил до 24 февраля 2021 г. арест бизнесмена и экс-депутата законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова по обвинению в организации убийства по найму в 2005 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«В Железнодорожном районном суде рассмотрели вопрос о мере пресечения Анатолию Быкову по делу, где его подозревают в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова. Быкову продлили арест на 2 месяца и 3 суток, до 24 февраля 2021 г.», — заявили в суде.
Быкова арестовали 23 октября. По данным следствия, он нанял киллера, чтобы убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в 2005 г., но в итоге выплатил исполнителю только пятую часть от обещанной ранее суммы.
Быкова задержали в рамках данного уголовного дела сразу после того, как отпустили из СИЗО в рамках другого. В мае 2020 г. его арестовали по обвинению в заказном убийстве двух членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Оба были убиты в 1994 г. 22 октября суд изменил меру пресечения бизнесмена на домашний арест. Однако его забрали прямо возле здания изолятора, сообщил тогда адвокат бывшего депутата.
Кроме того, 27 октября против Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что в 2017 г. как индивидуальный предприниматель он не уплатил более 12 млн руб., а в период с 2017 по 2019 гг. как физлицо — более 65 млн руб. 29 октября ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, написал, что суд арестовал имущество бизнесмена на 81 млн руб.
В отношении Быкова также расследовали уголовные дела за соучастие в преступлении, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более человек по предварительному сговору, организацию преступного сообщества, покушение на совершение преступления и организацию заказного убийства. В 2002 г. бизнесмена осудили на 6,5 лет колонии условно за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена.
Быков в 1994-2004 гг. был акционером Красноярского алюминиевого завода, а до этого занимал на предприятии пост председателя совета директоров. В 1997-2016 гг. он также являлся депутатом законодательного собрания Красноярского края.