Госдума приняла закон о повышении штрафов за пропаганду наркотиков в интернете

Максимальный размер штрафа за пропаганду в интернете наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров или прочих наркосодержащих веществ увеличен до 1,5 млн руб. для юрлиц, 100 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) и 30 тыс. руб. для граждан. Такой законопроект, предполагающий внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, сегодня был принят Госдумой в третьем чтении.