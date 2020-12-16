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Госдума приняла закон о повышении штрафов за пропаганду наркотиков в интернете

Ведомости

Максимальный размер штрафа за пропаганду в интернете наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров или прочих наркосодержащих веществ увеличен до 1,5 млн руб. для юрлиц, 100 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) и 30 тыс. руб. для граждан. Такой законопроект, предполагающий внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, сегодня был принят Госдумой в третьем чтении. 

Юрлицам также могут приостановить деятельность на 90 суток. То же касается и индивидуальных предпринимателей.

Ранее КоАП не включал в себя отдельную статью о пропаганде наркотиков через интернет. То же деяние без учета использования информационно-телекоммуникационной сети в настоящее время предусматривает штраф до 1 млн руб. для компаний, 50 тыс. руб. для ИП и должностных лиц, 5 тыс. руб. для граждан.

Также принятый законопроект повышает максимальный штраф за пропаганду наркотиков для иностранцев и лиц без гражданства с 5 тыс. до 30 тыс. руб.

Кроме того, операторы связи за несвоевременную блокировку доступа к онлайн-ресурсам с пропагандой наркотиков будут оштрафованы на 500 тыс. руб., а за повторное нарушение — на 800 тыс. руб. вместо 100 тыс. руб. Для должностных лиц наказание повышается с 5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно.

Наказание за пропаганду наркотиков через интернет ужесточается в России в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина. Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий 10 лет лишения свободы за склонение другого человека к употреблению запрещенных препаратов через интернет.

Ранее по теме: Госдума одобрила ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных