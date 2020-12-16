Госдума приняла закон о повышении штрафов за пропаганду наркотиков в интернете
Максимальный размер штрафа за пропаганду в интернете наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров или прочих наркосодержащих веществ увеличен до 1,5 млн руб. для юрлиц, 100 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) и 30 тыс. руб. для граждан. Такой законопроект, предполагающий внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, сегодня был принят Госдумой в третьем чтении.
Юрлицам также могут приостановить деятельность на 90 суток. То же касается и индивидуальных предпринимателей.
Ранее КоАП не включал в себя отдельную статью о пропаганде наркотиков через интернет. То же деяние без учета использования информационно-телекоммуникационной сети в настоящее время предусматривает штраф до 1 млн руб. для компаний, 50 тыс. руб. для ИП и должностных лиц, 5 тыс. руб. для граждан.
Также принятый законопроект повышает максимальный штраф за пропаганду наркотиков для иностранцев и лиц без гражданства с 5 тыс. до 30 тыс. руб.
Кроме того, операторы связи за несвоевременную блокировку доступа к онлайн-ресурсам с пропагандой наркотиков будут оштрафованы на 500 тыс. руб., а за повторное нарушение — на 800 тыс. руб. вместо 100 тыс. руб. Для должностных лиц наказание повышается с 5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно.
Наказание за пропаганду наркотиков через интернет ужесточается в России в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина. Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий 10 лет лишения свободы за склонение другого человека к употреблению запрещенных препаратов через интернет.