Аналитики назвали регионы с самой длинной рабочей неделей
Самая длительная рабочая неделя в третьем квартале 2020 г. была у работников в Калининградской области, к такому выводу пришла аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«Среди регионов самая длительная пятидневка была у работников в Калининградской области – занятое население региона работало в среднем 38 ч. 40 мин. в неделю», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Наиболее длительная трудовая неделя также была у работников в Тюменской области – 38 ч. 15 мин., Крыму – 38 ч. 4 мин., Ростовской области – 37 ч. 59 мин., Московской области – 37 ч. 58 мин., а также в Курской области, Севастополе, Ивановской и Владимирской областях и Приморском крае.
Москва заняла 28 место рейтинга с рабочей неделей длительностью 37 ч. 6 мин., Санкт-Петербург – 63 место (35 ч. 50 мин.). Меньше всего в третьем квартале работали жители Ненецкого автономного округа (в среднем 29 ч. 37 мин. в неделю), республики Коми (31 ч. 29 мин.), Ингушетии (33 ч. 10 мин.), республики Алтай, (34 ч. 14 мин.), Архангельской области (34 ч. 19 мин.), а также Карелии, Якутии, Магаданской области, Чечни, Астраханской области и Кабардино-Балкарии.
В целом в России за третий квартал 2020 г. средняя продолжительность рабочей недели по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. сократилась на 26 мин. – до 36 ч. 41 мин, рассказали в FinExpertiza.