Аналитики назвали регионы с самой длинной рабочей неделей

«Среди регионов самая длительная пятидневка была у работников в Калининградской области – занятое население региона работало в среднем 38 ч. 40 мин. в неделю», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Наиболее длительная трудовая неделя также была у работников в Тюменской области – 38 ч. 15 мин., Крыму – 38 ч. 4 мин., Ростовской области – 37 ч. 59 мин., Московской области – 37 ч. 58 мин., а также в Курской области, Севастополе, Ивановской и Владимирской областях и Приморском крае.