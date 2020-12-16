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Аналитики назвали регионы с самой длинной рабочей неделей

Ведомости

Самая длительная рабочая неделя в третьем квартале 2020 г. была у работников в Калининградской области, к такому выводу пришла аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Среди регионов самая длительная пятидневка была у работников в Калининградской области – занятое население региона работало в среднем 38 ч. 40 мин. в неделю», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Наиболее длительная трудовая неделя также была у работников в Тюменской области – 38 ч. 15 мин., Крыму – 38 ч. 4 мин., Ростовской области – 37 ч. 59 мин., Московской области – 37 ч. 58 мин., а также в Курской области, Севастополе, Ивановской и Владимирской областях и Приморском крае.

Москва заняла 28 место рейтинга с рабочей неделей длительностью 37 ч. 6 мин., Санкт-Петербург – 63 место (35 ч. 50 мин.). Меньше всего в третьем квартале работали жители Ненецкого автономного округа (в среднем 29 ч. 37 мин. в неделю), республики Коми (31 ч. 29 мин.), Ингушетии (33 ч. 10 мин.), республики Алтай, (34 ч. 14 мин.), Архангельской области (34 ч. 19 мин.), а также Карелии, Якутии, Магаданской области, Чечни, Астраханской области и Кабардино-Балкарии.

В целом в России за третий квартал 2020 г. средняя продолжительность рабочей недели по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. сократилась на 26 мин. – до 36 ч. 41 мин, рассказали в FinExpertiza.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных