Собянин назвал условия возвращения старшеклассников на очное обучение
Школьники с 6 по 11 класс вернутся к очному обучению в школах, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Мосгордумы. Трансляция заседания велась на YouTube-канале городского парламента.
«При первой возможности, как мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы, конечно, вернем нормальное очное обучение. Мы сами этого хотим… Посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться», — сказал мэр города.
Собянин отметил, что решение оставить школьников с 1 по 5 класс осенью на очном обучении было непростым. Столичный градоначальник добавил, что переход на дистанционное обучение весной не повлиял на результаты ЕГЭ: в 2020 году они не ухудшились по сравнению с 2019 годом.
Ранее Собянин объявил каникулы для учеников школ с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики 1-5 классов продолжили учиться очно, школьники с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение.