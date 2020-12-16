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Собянин назвал условия возвращения старшеклассников на очное обучение

Ведомости

Школьники с 6 по 11 класс вернутся к очному обучению в школах, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Мосгордумы. Трансляция заседания велась на YouTube-канале городского парламента.

«При первой возможности, как мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы, конечно, вернем нормальное очное обучение. Мы сами этого хотим… Посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться», — сказал мэр города. 

Собянин отметил, что решение оставить школьников с 1 по 5 класс осенью на очном обучении было непростым. Столичный градоначальник добавил, что переход на дистанционное обучение весной не повлиял на результаты ЕГЭ: в 2020 году они не ухудшились по сравнению с 2019 годом. 

Ранее Собянин объявил каникулы для учеников школ с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики 1-5 классов продолжили учиться очно, школьники с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение. 

Ранее по теме: Собянин продлил удаленку для старшеклассников в Москве до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных