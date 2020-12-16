Собянин назвал условия возвращения старшеклассников на очное обучение

Собянин отметил, что решение оставить школьников с 1 по 5 класс осенью на очном обучении было непростым. Столичный градоначальник добавил, что переход на дистанционное обучение весной не повлиял на результаты ЕГЭ: в 2020 году они не ухудшились по сравнению с 2019 годом.