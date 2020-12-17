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Путин 17 декабря проведет ежегодную пресс-конференцию

Ведомости

Президент России Владимир Путин 17 декабря проведет ежегодную пресс-конференцию, начало мероприятия запланировано на 12.00 мск. Трансляция будет идти на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», на «Первом канале», «НТВ» и канале «МИР», а также на радио «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России», говорится на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции с элементами прямой линии. Обратиться к главе государства смогут не только журналисты, но и обычные люди. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огареве, журналисты из федеральных и зарубежных СМИ во время конференции будут находиться в Центре международной торговли.

Россияне смогут отправить президенту вопросы и видеосообщения с 6 по 17 декабря. Текстовые сообщения также можно будет отправить через специальный сайт или приложение «Москва — Путину».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных