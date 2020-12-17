Путин 17 декабря проведет ежегодную пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин 17 декабря проведет ежегодную пресс-конференцию, начало мероприятия запланировано на 12.00 мск. Трансляция будет идти на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», на «Первом канале», «НТВ» и канале «МИР», а также на радио «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России», говорится на сайте Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции с элементами прямой линии. Обратиться к главе государства смогут не только журналисты, но и обычные люди. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огареве, журналисты из федеральных и зарубежных СМИ во время конференции будут находиться в Центре международной торговли.
Россияне смогут отправить президенту вопросы и видеосообщения с 6 по 17 декабря. Текстовые сообщения также можно будет отправить через специальный сайт или приложение «Москва — Путину».