Путин 17 декабря проведет ежегодную пресс-конференцию

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции с элементами прямой линии. Обратиться к главе государства смогут не только журналисты, но и обычные люди. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огареве, журналисты из федеральных и зарубежных СМИ во время конференции будут находиться в Центре международной торговли.