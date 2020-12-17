Юрист посоветовал россиянам погасить долги до Нового года
Долги следует погасить до конца 2020 г., так как с 1 января закончатся послабления, введенные в период пандемии, и судебные приставы смогут взыскивать задолженность напрямую из зарплаты, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на юриста и арбитражного управляющего Дину Зайцеву.
«С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объёме, вернутся. Приставы в счёт погашения долга удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%», — рассказала Зайцева. По ее словам, приставы могут обратиться к работодателю должника, и в день получения зарплаты часть выплаты будет автоматически перечисляться на счет Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Россияне, у которых существенно снизились доходы в период пандемии или которые переболели коронавирусом, могли реструктурировать кредиты и избежать штрафов и пеней за просрочку платежа. При этом нельзя было не платить по счетам и кредитам. С 1 января приостановление взыскания штрафов перестанет действовать, и кредиторы смогут предъявить требования к заемщику в полном размере, рассказала юрист. Для решения проблем она оформить субсидию на оплату ЖКУ, получить пособие по безработице или реструктурировать кредит.
Юрист напомнила о других видах социальной поддержки в период пандемии, которые закончатся в декабре 2020 г., и рассказала, что получить информацию о полагающихся россиянину пособиях и льготах можно в личном кабинете на сайте Госуслуги.
В начале декабря ФССП сообщала, что число невыездных из-за долгов россиян в ноябре превысило 4 млн человек. За девять месяцев текущего года было выписано 7,5 млн постановлений об ограничении права на выезд. Такие ограничения могут быть применены при наличии неоплаченной задолженности свыше 30 тыс. руб. (или более 10 000 руб., если речь идет о неуплате алиментов).