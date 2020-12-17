Юрист посоветовал россиянам погасить долги до Нового года

Россияне, у которых существенно снизились доходы в период пандемии или которые переболели коронавирусом, могли реструктурировать кредиты и избежать штрафов и пеней за просрочку платежа. При этом нельзя было не платить по счетам и кредитам. С 1 января приостановление взыскания штрафов перестанет действовать, и кредиторы смогут предъявить требования к заемщику в полном размере, рассказала юрист. Для решения проблем она оформить субсидию на оплату ЖКУ, получить пособие по безработице или реструктурировать кредит.