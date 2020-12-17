ВОЗ посоветовала отмечать новогодние праздники на улице
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала жителям Европы отмечать Рождество и Новый год на улицах и избегать скоплений людей, особенно в помещениях.
В ВОЗ отметили, что при праздновании в помещении нужно ограничить количество участников и хорошо проветривать помещение, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. «Может показаться неловким носить маски и практиковать социальное дистанцирование в кругу друзей и семьи, но это в значительной степени способствует тому, чтобы все оставались здоровыми и в безопасности», — говорится в рекомендациях ВОЗ.
Кроме того, ВОЗ рекомендовала властям европейских стран рассмотреть возможность ограничения или отмены праздничных ярмарок и других массовых мероприятий, разгрузить общественный транспорт, а рождественские службы перенести на открытый воздух. На горнолыжных курортах рекомендуется исключить скопления людей в закрытых помещениях.
Планирующим путешествовать в праздники организация рекомендовала не использовать переполненный людьми транспорт. Также стоит следовать указаниям властей стран, в которые человек едет, по тестированиям на коронавирус и карантину для туристов.