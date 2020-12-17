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ВОЗ посоветовала отмечать новогодние праздники на улице

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала жителям Европы отмечать Рождество и Новый год на улицах и избегать скоплений людей, особенно в помещениях.

В ВОЗ отметили, что при праздновании в помещении нужно ограничить количество участников и хорошо проветривать помещение, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. «Может показаться неловким носить маски и практиковать социальное дистанцирование в кругу друзей и семьи, но это в значительной степени способствует тому, чтобы все оставались здоровыми и в безопасности», — говорится в рекомендациях ВОЗ. 

Кроме того, ВОЗ рекомендовала властям европейских стран рассмотреть возможность ограничения или отмены праздничных ярмарок и других массовых мероприятий, разгрузить общественный транспорт, а рождественские службы перенести на открытый воздух. На горнолыжных курортах рекомендуется исключить скопления людей в закрытых помещениях.

Планирующим путешествовать в праздники организация рекомендовала не использовать переполненный людьми транспорт. Также стоит следовать указаниям властей стран, в которые человек едет, по тестированиям на коронавирус и карантину для туристов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных