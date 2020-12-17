ВОЗ посоветовала отмечать новогодние праздники на улице

В ВОЗ отметили, что при праздновании в помещении нужно ограничить количество участников и хорошо проветривать помещение, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. «Может показаться неловким носить маски и практиковать социальное дистанцирование в кругу друзей и семьи, но это в значительной степени способствует тому, чтобы все оставались здоровыми и в безопасности», — говорится в рекомендациях ВОЗ.