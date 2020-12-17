Врач назвал причины повторной госпитализации с коронавирусом

«Чаще всего подобное возникает, когда инфекция была недолечена. Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы», — рассказал Кондрахин. Также при госпитализации с коронавирусом у пациента может развиться тромбоэмболия легочной артерии.