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Врач назвал причины повторной госпитализации с коронавирусом

Ведомости

Пациентов чаще всего повторно госпитализируют с коронавирусом, потому что они не долечиваются, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-терапевта, клинического фармаколога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина. 

«Чаще всего подобное возникает, когда инфекция была недолечена. Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы», — рассказал Кондрахин. Также при госпитализации с коронавирусом у пациента может развиться тромбоэмболия легочной артерии. 

Врач отметил, что снизить риск повторной госпитализации можно при соблюдении рекомендаций лечащего врача по лечению на дому. Нужно пропить курс препаратов, который назначил врач, через две недели после выписки сдать повторный анализ крови. Также нельзя переохлаждаться и перегружать организм работой и физическими нагрузками. Кондрахин посоветовал гулять на свежем воздухе , следить за уровнем витамина D в организме и за работой желудочно-кишечного тракта. 

Фармаколог отметил, что для лечения коронавируса применяются антибиотики, поэтому следует принимать пробиотики и молочные продукты. Также врач посоветовал уменьшить потребление сладкого и соленого и месяц воздерживаться от алкоголя. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных