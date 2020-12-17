ВЦИОМ сообщил об интересе россиян к пресс-конференции Путина

При этом 82% опрошенных знают или слышали о пресс-конференции, а ее точную дату — 17 декабря — назвали 52% респондентов. «В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Владимира Путина, его ответы на вопросы журналистов, — 71%, эта доля выше среди людей старшего возраста 60+ лет (83%) и женщин (77%)», — добавили в ВЦИОМ.