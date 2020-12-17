ВЦИОМ сообщил об интересе россиян к пресс-конференции Путина
Почти треть граждан России (32%) планируют смотреть пресс-конференцию президента Владимира Путина в прямом эфире, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В возрасте от 60 лет их 59%. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
«Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32% россиян, чаще в возрасте от 60 лет — 59%. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления. Чаще россияне будут смотреть эфир по телевизору (84%, по 90% среди жителей сел и малых городов). Также более трети наших соотечественников планируют узнавать основные ответы президента на вопросы журналистов из выпусков новостей — 38%», — отмечает ВЦИОМ.
При этом 82% опрошенных знают или слышали о пресс-конференции, а ее точную дату — 17 декабря — назвали 52% респондентов. «В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Владимира Путина, его ответы на вопросы журналистов, — 71%, эта доля выше среди людей старшего возраста 60+ лет (83%) и женщин (77%)», — добавили в ВЦИОМ.