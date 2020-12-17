Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене
Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда Москвы о продлении ареста до 7 марта 2021 г. советника главы «Роскосмоса», бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
«17.12.2020 года в Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей Сафронову И.И. до 07.03.2021 года. Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Сафронов был задержан 7 июля возле подъезда собственного дома сотрудниками ФСБ и содержится в СИЗО «Лефортово», его обвинили в госизмене (275 ст. УК РФ). Следствие считает, что в 2012 г. Ивана Сафронова завербовала чешская спецслужба, журналист якобы передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идёт речь, не сообщается. Сафронов вину не признает.
Президент России Владимир Путин, комментируя дело Сафронова, заявил, что обвинение в госизмене никак не связано с его журналисткой деятельностью. «Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью. Связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он и в правительстве работал, и в «Роскосмосе» работал. Не связано с журналистской деятельностью вообще», — сказал Путин.
Путин в ходе пресс-конференции также заявил, что «сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство. Я понимаю, что может быть это звучит не хорошо для тех, кто доверял этому человеку и доверяет ему, и хорошо к нему относится. Так же как ни странно могу ему (Сафронову — прим.ред.) посочувствовать, если он действительно оступился. Но если он в течение длительного времени сознательно занимался сбором информации, сдавал ее иностранным спецслужбам за вознаграждение — это все таки говорит о его внутреннем содержании», — заявил Путин. Президент добавил, что «суд в конечном итоге должен будет определить степень общественной опасности и принять решение. Можно ли его потом простить и помиловать — это вопрос следующего этапа. Пока об этом говорить преждевременно».
Впервые Путин высказался о деле Сафронова 10 декабря на заседании Совета по правам человека. Он также заявил, что Сафронов совершил преступление, работая в «Роскосмосе», а также назвал его осужденным. В ответ на это в «Роскосмосе» заявили, что советника арестовали за действия, которые он якобы совершил в 2017 г., когда еще не был сотрудником агентства. После этого Песков сказал, что Путин в обоих случаях оговорился, потому что «не владеет деталями следствия».