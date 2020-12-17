Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

Путин в ходе пресс-конференции также заявил, что «сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство. Я понимаю, что может быть это звучит не хорошо для тех, кто доверял этому человеку и доверяет ему, и хорошо к нему относится. Так же как ни странно могу ему (Сафронову — прим.ред.) посочувствовать, если он действительно оступился. Но если он в течение длительного времени сознательно занимался сбором информации, сдавал ее иностранным спецслужбам за вознаграждение — это все таки говорит о его внутреннем содержании», — заявил Путин. Президент добавил, что «суд в конечном итоге должен будет определить степень общественной опасности и принять решение. Можно ли его потом простить и помиловать — это вопрос следующего этапа. Пока об этом говорить преждевременно».