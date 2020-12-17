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Путин ответил на вопрос Шнурова о способах общения без мата

Ведомости

Президент России Владимир Путин рекомендовал генеральному продюсеру RTVI, музыканту Сергею Шнурову вместо ненормативной лексики использовать слово «редиска». Об этом он сказал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику», — сказал Путин, отвечая на вопрос Шнурова о том, как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику.

Президент отметил, что русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике. Путин также поблагодарил Шнурова за то, что тот не использовал ее во время пресс-конференции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных