Путин ответил на вопрос Шнурова о способах общения без мата
Президент России Владимир Путин рекомендовал генеральному продюсеру RTVI, музыканту Сергею Шнурову вместо ненормативной лексики использовать слово «редиска». Об этом он сказал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику», — сказал Путин, отвечая на вопрос Шнурова о том, как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику.
Президент отметил, что русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике. Путин также поблагодарил Шнурова за то, что тот не использовал ее во время пресс-конференции.