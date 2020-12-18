Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за опоздание с тестами на коронавирус
Россияне, которые не сделали вовремя тесты на коронавирус после поездки за рубеж, получили штрафы на сумму более 23 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Сумма штрафов составила 23 075 600 руб.
Приехавшие из-за границы в течение трех дней должны сдать тест на коронавирус методом ПЦР и разместить его результаты на портале Госуслуг.
Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с 16 странами: Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Сейшельскими островами и Японией.
Ведомство отслеживает ситуацию с коронавирусом в других странах по трем критериям: показатель заболеваемости коронавирусом за 14 дней, среднесуточный темп прироста за 14 дней и показатель распространения инфекции. По данным Роспотребнадзора, в большинстве стран Европы ситуация с коронавирусом осложнилась. При выезде за рубеж риск заражения COVID-19 возрастает.
Эпидемиологическая обстановка соответствует всем критериям только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии. Двум из трех критериев соответствуют Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы, одному — Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, Сербия и Япония. Не соответствуют ни по одному показателю ситуации в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии.