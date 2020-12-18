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Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за опоздание с тестами на коронавирус

Ведомости

Россияне, которые не сделали вовремя тесты на коронавирус после поездки за рубеж, получили штрафы на сумму более 23 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Сумма штрафов составила 23 075 600 руб. 

Приехавшие из-за границы в течение трех дней должны сдать тест на коронавирус методом ПЦР и разместить его результаты на портале Госуслуг. 

Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с 16 странами: Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Сейшельскими островами и Японией. 

Ведомство отслеживает ситуацию с коронавирусом в других странах по трем критериям: показатель заболеваемости коронавирусом за 14 дней, среднесуточный темп прироста за 14 дней и показатель распространения инфекции. По данным Роспотребнадзора, в большинстве стран Европы ситуация с коронавирусом осложнилась. При выезде за рубеж риск заражения COVID-19 возрастает.

Эпидемиологическая обстановка соответствует всем критериям только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии. Двум из трех критериев соответствуют Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы, одному — Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, Сербия и Япония. Не соответствуют ни по одному показателю ситуации в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных