Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за опоздание с тестами на коронавирус

Эпидемиологическая обстановка соответствует всем критериям только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии. Двум из трех критериев соответствуют Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы, одному — Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, Сербия и Япония. Не соответствуют ни по одному показателю ситуации в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии.