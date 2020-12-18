Строящее «Северный поток — 2» судно сменило владельца

Издание отмечает, что собственник судна сменился на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении «Северного потока — 2». Соединенные штаты уже ввели санкции, которые могут быть направлены против инвесторов проекта и иностранных операторов судов-трубоукладчиков. В декабре 2020 г. конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут затронуть страховщиков трубоукладочных судов и организации, сертифицирующие газопровод перед его вводом в эксплуатацию.