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Строящее «Северный поток — 2» судно сменило владельца

Ведомости

Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая недавно приступила к достройке «Северного потока — 2», вновь сменила собственника, сообщил РБК со ссылкой на запись в Российском международном реестре судов (РМРС). Согласно реестру, владельцем судна стало ООО «КВТ-Рус». Ранее баржей владело ООО «Универсальная транспортная группа», которое в начале октября 2020 года приобрело баржу у компании из Гонконга Strategic Mileage.

Издание отмечает, что собственник судна сменился на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении «Северного потока — 2». Соединенные штаты уже ввели санкции, которые могут быть направлены против инвесторов проекта и иностранных операторов судов-трубоукладчиков. В декабре 2020 г. конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут затронуть страховщиков трубоукладочных судов и организации, сертифицирующие газопровод перед его вводом в эксплуатацию. 

РБК сообщил, что новый владелец судна является микропредприятием с одним человеком в штате. 10 декабря ООО «КВТ-Рус» сменило основной вид деятельности с «оптовой торговли водопроводным и отопительным оборудованием» на «предоставление услуг по перевозкам», говорится в данных ФНС. Дополнительный вид деятельности сменился с «производства прочих насосов и компрессоров» на «деятельность морского грузового транспорта». 

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«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы.

В отношении него уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США. В Кремле санкции против газопровода называют «недобросовестной конкуренцией». 

11 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 г., который в том числе предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Также 11 декабря оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о возобновлении строительства с помощью трубоукладчика «Фортуна». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных