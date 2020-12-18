Бизнесмен Евгений Лебедев стал членом палаты лордов британского парламента
Российский бизнесмен, владелец газет The Independent и The Evening Standard Евгений Лебедев, ранее получивший от британской королевы титул барона Сибирского, официально стал членом палаты лордов парламента страны после принесения присяги.
«Я, лорд Евгений Лебедев, искренне и честно заявляю и подтверждаю, что буду преданным и сохраню истинную верность ее величеству королеве Елизавете, ее наследникам и преемникам, согласно закону», — сказал бизнесмен в эфире прямой трансляции церемонии, которую вела пресс-служба британского парламента. После принесения клятвы началось заседание палаты, первое, в котором принял участие Лебедев.
В конце ноября Лебедев, имеющий британский паспорт с 2010 г., получил пожизненный титул «барона Хэмптонского и Сибирского». С августа Лебедев уже имел титул пожизненного пэра, присвоенный королевой. Это дало ему право попасть в палату лордов британского парламента. Лебедев с 2010 г. владеет британским изданием Evening Standard. Принадлежащая бизнесмену компания Lebedev Holdings кроме Evening Standard также владеет газетой The Independent.
В середине ноября The Times узнала о включении девяти россиян в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности. Среди них оказался и Лебедев, который имеет давние неформальные контакты с нынешним премьером страны Борисом Джонсоном.