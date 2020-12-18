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Бизнесмен Евгений Лебедев стал членом палаты лордов британского парламента

Ведомости

Российский бизнесмен, владелец газет The Independent и The Evening Standard Евгений Лебедев, ранее получивший от британской королевы титул барона Сибирского, официально стал членом палаты лордов парламента страны после принесения присяги.

«Я, лорд Евгений Лебедев, искренне и честно заявляю и подтверждаю, что буду преданным и сохраню истинную верность ее величеству королеве Елизавете, ее наследникам и преемникам, согласно закону», — сказал бизнесмен в эфире прямой трансляции церемонии, которую вела пресс-служба британского парламента. После принесения клятвы началось заседание палаты, первое, в котором принял участие Лебедев.

В конце ноября Лебедев, имеющий британский паспорт с 2010 г., получил пожизненный титул «барона Хэмптонского и Сибирского». С августа Лебедев уже имел титул пожизненного пэра, присвоенный королевой. Это дало ему право попасть в палату лордов британского парламента. Лебедев с 2010 г. владеет британским изданием Evening Standard. Принадлежащая бизнесмену компания Lebedev Holdings кроме Evening Standard также владеет газетой The Independent.

В середине ноября The Times узнала о включении девяти россиян в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности. Среди них оказался и Лебедев, который имеет давние неформальные контакты с нынешним премьером страны Борисом Джонсоном.

Ранее по теме: Королева Великобритании присвоила бизнесмену Лебедеву титул барона Сибирского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных