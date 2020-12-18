Бизнесмен Евгений Лебедев стал членом палаты лордов британского парламента

В конце ноября Лебедев, имеющий британский паспорт с 2010 г., получил пожизненный титул «барона Хэмптонского и Сибирского». С августа Лебедев уже имел титул пожизненного пэра, присвоенный королевой. Это дало ему право попасть в палату лордов британского парламента. Лебедев с 2010 г. владеет британским изданием Evening Standard. Принадлежащая бизнесмену компания Lebedev Holdings кроме Evening Standard также владеет газетой The Independent.