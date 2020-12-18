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В МВД заявили о невозможности легализации наркотиков в России

Ведомости

 В МВД России не намерены допускать легализацию наркотиков или ослаблять контроль за их продажей, заявил замглавы министерства Игорь Зубов.

«Мы, наша страна, мы стоим и последовательно отстаиваем позицию нулевой терпимости. Мы говорим, что наркомания — это болезнь, наркоманов надо лечить, но легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем», — цитирует «Интерфакс» Зубова.

Он отметил, что в мире — среди отдельных государств — существует такая тенденция, как легализация наркотиков. По его словам, наркокультура развивается и прививается, ее пытаются внедрить в Россию. Он также признал, что в России «есть проблема синтетических наркотиков, которые пришли к нам тоже не с нашей стороны».

По его словам, МВД борется с этим и ведет диалог с правоохранительными органами других стран. В частности, в России уже удалось практически полностью перекрыть поступление наркотиков из Афганистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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