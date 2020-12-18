В МВД заявили о невозможности легализации наркотиков в России

Он отметил, что в мире — среди отдельных государств — существует такая тенденция, как легализация наркотиков. По его словам, наркокультура развивается и прививается, ее пытаются внедрить в Россию. Он также признал, что в России «есть проблема синтетических наркотиков, которые пришли к нам тоже не с нашей стороны».