В МВД заявили о невозможности легализации наркотиков в России
В МВД России не намерены допускать легализацию наркотиков или ослаблять контроль за их продажей, заявил замглавы министерства Игорь Зубов.
«Мы, наша страна, мы стоим и последовательно отстаиваем позицию нулевой терпимости. Мы говорим, что наркомания — это болезнь, наркоманов надо лечить, но легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем», — цитирует «Интерфакс» Зубова.
Он отметил, что в мире — среди отдельных государств — существует такая тенденция, как легализация наркотиков. По его словам, наркокультура развивается и прививается, ее пытаются внедрить в Россию. Он также признал, что в России «есть проблема синтетических наркотиков, которые пришли к нам тоже не с нашей стороны».
По его словам, МВД борется с этим и ведет диалог с правоохранительными органами других стран. В частности, в России уже удалось практически полностью перекрыть поступление наркотиков из Афганистана.