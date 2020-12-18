Прокуратура обжаловала оправдательный приговор врачам из Калининграда
Прокуратура обратилась в Калининградский областной суд с апелляцией на оправдательный приговор врачам калининградского роддома Елене Белой и Элине Сушкевич, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Поступило апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор», — заявили в пресс-службе.
Вчера Калининградский областной суд оправдал Белую и Сушкевич. Решение было вынесено на основании вердикта присяжных 10 декабря. После этого Следственный комитет России (СКР) заявил, что вина докторов доказана в результате проверок и заключения экспертов, но «эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов».
СКР возбудил уголовное дело в отношении Белой и Сушкевич 30 июня 2019 г. Первую обвиняли в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства малолетнего) и п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Вторую — по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
По версии следствия, в ноябре 2018 г. исполняющая обязанности главного врача роддома Белая решила убить мальчика, который родился недоношенным с весом 700 грамм. Она сказала реаниматологу-анестезиологу отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сушкевич ввести ему смертельную дозу препарата «Магний сульфат». Вчера СК уточнил, что обнаруженная в организме ребенка доза лекарства в 20 раз превышала допустимые значения для взрослого человека. Следователи полагают, что это послужило причиной гибели младенца.
СК утверждал, что Белая претендовала на должность главврача, а естественная смерть находящегося в тяжелом состоянии мальчика могла бы помешать этому, так как негативно отразилась бы на статистике роддома. Кроме того, Белая якобы не хотела тратить ресурсы на поддержание жизнеобеспечения новорожденного. Поэтому Сушкевич по указанию Белой подделала документы и написала, что мальчик умер еще до рождения.
Следствие сообщало, что этот факт подтверждается заключениями комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, а также еще рядом экспертиз, показаниями очевидца убийства и «совокупностью» других доказательств.