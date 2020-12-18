Прокуратура обжаловала оправдательный приговор врачам из Калининграда

СК утверждал, что Белая претендовала на должность главврача, а естественная смерть находящегося в тяжелом состоянии мальчика могла бы помешать этому, так как негативно отразилась бы на статистике роддома. Кроме того, Белая якобы не хотела тратить ресурсы на поддержание жизнеобеспечения новорожденного. Поэтому Сушкевич по указанию Белой подделала документы и написала, что мальчик умер еще до рождения.