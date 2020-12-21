Роспотребнадзор сообщил об ограничениях после прививки от коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не употреблять алкоголь минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после первой прививки. Затем директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рекомендовано не употреблять алкоголь три дня после каждой прививки от коронавируса.