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Роспотребнадзор сообщил об ограничениях после прививки от коронавируса

Ведомости

Люди, сделавшие прививку от коронавируса, должны избегать стрессов для организма, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — сообщили в ведомстве. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не употреблять алкоголь минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после первой прививки. Затем директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рекомендовано не употреблять алкоголь три дня после каждой прививки от коронавируса.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мишустин заявил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. Для вакцинации населения используется препарат «Спутник V». Это первая российская вакцина от COVID-19, разработанная центром Гамалеи. Препарат зарегистрировали 11 августа.

Эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах. Регистрация третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова, запланирована на ближайшее время.

Ранее по теме: Путин анонсировал новые российские вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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