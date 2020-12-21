Роспотребнадзор сообщил об ограничениях после прививки от коронавируса
Люди, сделавшие прививку от коронавируса, должны избегать стрессов для организма, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — сообщили в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не употреблять алкоголь минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после первой прививки. Затем директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рекомендовано не употреблять алкоголь три дня после каждой прививки от коронавируса.
15 декабря министр здравоохранения Михаил Мишустин заявил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. Для вакцинации населения используется препарат «Спутник V». Это первая российская вакцина от COVID-19, разработанная центром Гамалеи. Препарат зарегистрировали 11 августа.
Эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах. Регистрация третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова, запланирована на ближайшее время.