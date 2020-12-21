Мишустин утвердил перечень поручений после пресс-конференции Путина
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений после ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства. Ежегодная пресс-конференция президента прошла 17 декабря.
Мишустин поручил Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду проверить доступность услуги по подаче заявления о назначении мер соцподдержки через МФЦ. Минтруд и Пенсионный фонд должны будут к 11 января отчитаться об осуществлении выплаты в 5 тыс. руб. на детей до 8 лет.
Премьер-министр поручил Минздраву оценить доступность препаратов для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, во всех регионах России. Также Минздрав и Росздравнадзор должны проанализировать количество мест в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, обеспеченность больниц оборудованием и персоналом.
Минпросвещения, Минтруд, Минфин и Минэконмразвития должны будут представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов до 1 марта. Минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума, отмечается в сообщении.
Ещё один пункт поручений премьера касается малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе предстоит оценить их финансовое состояние. При выявлении негативных сценариев развития ситуации они должны оперативно докладывать об этом в правительство.
Также Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину поручено проработать вопрос изменения оплаты за обучение для студентов вузов, в которых учеба ведется преимущественно онлайн.