Мишустин утвердил перечень поручений после пресс-конференции Путина

Мишустин поручил Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду проверить доступность услуги по подаче заявления о назначении мер соцподдержки через МФЦ. Минтруд и Пенсионный фонд должны будут к 11 января отчитаться об осуществлении выплаты в 5 тыс. руб. на детей до 8 лет.