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Мишустин утвердил перечень поручений после пресс-конференции Путина

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений после ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства. Ежегодная пресс-конференция президента прошла 17 декабря.

Мишустин поручил Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду проверить доступность услуги по подаче заявления о назначении мер соцподдержки через МФЦ. Минтруд и Пенсионный фонд должны будут к 11 января отчитаться об осуществлении выплаты в 5 тыс. руб. на детей до 8 лет. 

Премьер-министр поручил Минздраву оценить доступность препаратов для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, во всех регионах России. Также Минздрав и Росздравнадзор должны проанализировать количество мест в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, обеспеченность больниц оборудованием и персоналом. 

Минпросвещения, Минтруд, Минфин и Минэконмразвития должны будут представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов до 1 марта. Минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума, отмечается в сообщении.

Ещё один пункт поручений премьера касается малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе предстоит оценить их финансовое состояние. При выявлении негативных сценариев развития ситуации они должны оперативно докладывать об этом в правительство.

Также Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину поручено проработать вопрос изменения оплаты за обучение для студентов вузов, в которых учеба ведется преимущественно онлайн.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных