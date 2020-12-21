В России вакцинация пожилых людей от COVID-19 начнется в 2021 году

«Я думаю, что до Нового года заканчиваются сейчас исследования на возрастных группах 60 и больше, и сразу после Нового года официально в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V" будет внесено разрешение использовать её от 18 лет и без ограничения возраста», — сказал Гинцбург. По его словам, он сделал прививку от коронавируса «Спутник V» в конце марта в возрасте 68 лет.