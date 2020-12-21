В России вакцинация пожилых людей от COVID-19 начнется в 2021 году
После Нового года в регистрационное удостоверение вакцины от коронавируса «Спутник V» будет внесено разрешение использовать ее для людей старше 18 лет, сообщил директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Антона Красовского «Спутник V». Все о первой российской вакцине от коронавируса». После этого можно будет начать вакцинацию от коронавируса пожилых людей.
«Я думаю, что до Нового года заканчиваются сейчас исследования на возрастных группах 60 и больше, и сразу после Нового года официально в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V" будет внесено разрешение использовать её от 18 лет и без ограничения возраста», — сказал Гинцбург. По его словам, он сделал прививку от коронавируса «Спутник V» в конце марта в возрасте 68 лет.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.