Гинцбург объяснил феномен заболевания COVID-19 не всех членов семьи
Высокий уровень интерферона в организме может являться причиной того, почему не каждый в семье заражается коронавирусом. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о том, почему при заражении одного члена семьи второй не заболевает.
«У того человека, кто вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона. Это белок, который является характеристикой врожденного иммунитета», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, повышенный уровень интерферона можно встретить у тех людей, которые ведут здоровый образ жизни, правильно питаются и избегают стрессов.
По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 29 350 человек — это рекорд с начала пандемии. Скончались 493 пациента с COVID-19. За весь период в России вывлено около 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 2,3 млн пациентов выздоровели, более 51 тыс. — скончались.
Сегодня компания AstraZeneca, научный центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в области профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В ходе его подписания глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» высокоэффективна против новой мутации вируса в Европе. Путин заявил, что рассчитывает на успешное сотрудничество российских производителей вакцины от коронавируса и компании AstraZeneca.