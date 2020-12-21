Гинцбург объяснил феномен заболевания COVID-19 не всех членов семьи

Высокий уровень интерферона в организме может являться причиной того, почему не каждый в семье заражается коронавирусом. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о том, почему при заражении одного члена семьи второй не заболевает.