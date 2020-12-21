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Гинцбург объяснил феномен заболевания COVID-19 не всех членов семьи

Ведомости

Высокий уровень интерферона в организме может являться причиной того, почему не каждый в семье заражается коронавирусом. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о том, почему при заражении одного члена семьи второй не заболевает.

«У того человека, кто вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона. Это белок, который является характеристикой врожденного иммунитета», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, повышенный уровень интерферона можно встретить у тех людей, которые ведут здоровый образ жизни, правильно питаются и избегают стрессов.

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 29 350 человек — это рекорд с начала пандемии. Скончались 493 пациента с COVID-19. За весь период в России вывлено около 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 2,3 млн пациентов выздоровели, более 51 тыс. — скончались.

Сегодня компания AstraZeneca, научный центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в области профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В ходе его подписания глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» высокоэффективна против новой мутации вируса в Европе. Путин заявил, что рассчитывает на успешное сотрудничество российских производителей вакцины от коронавируса и компании AstraZeneca.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных